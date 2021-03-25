В Петербурге задержали двух сотрудников Госстройнадзора за получение взятки

В Петербурге задержаны три человека по подозрению в даче и получении взятки. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Подозрения во взяточничестве возникли в отношении двух сотрудников Госстройнадзора. Известно, что генеральный директор строительной компании «Петро Девелопмент Групп» передал взятку двум сотрудникам Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Сумма взятки составила 300 тысяч рублей.

Кроме того, удалось установить цель взятки – закрытие глаз на нарушения при приеме строящегося здания на улице Ленина, 4, расположенного в Шушарах.