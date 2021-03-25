В Красносельском районе сотрудники таможни изъяли более 200 кг «санкционки»

В Петербурге обнаружили очередную партию незаконно ввезенных санкционных товаров из других стран. Инцидент произошел в Красносельском районе города. Сотрудники таможенной службы обнаружили запрещенные к продаже товары в четырех торговых точках. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Таможенный контроль СЗТУ в общей сложности изъял более 230 кг санкционной продукции. Товары были ввезены из Италии, Финляндии и Франции. В основном это были сыры, колбасы и масло.

На данный момент проходит проверка всех торговых точек, где изъяли продукцию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.