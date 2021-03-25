Экспертиза по останкам, найденным в Южно-Приморском парке, подтвердила, что это ребенок

В Петербурге найденные на юго-западе города останки отправили на экспертизу. Исследования подтвердили, что останки принадлежат ребенку. При этом его возраст не более трех лет.

Инцидент произошел в среду, 24 марта, маленькие петербуржцы гуляли по Южно-Приморскому парку и обнаружили останки. По предварительной оценке, было ясно, что это останки ребенка и что их обглодали бездомные животные.

Однако все еще не известно мальчик это или девочка, а также когда наступила смерть и по какой причине. Эксперты продолжают работу с останками и уликами, найденными рядом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что на юго-западе города обнаружены останки ребенка.