В Петербурге задержали группу мошенников, обналичивавших банковские счета

В Северной столице правоохранительным органам удалось задержать троих организаторов незаконной банковской деятельности. Ими оказались 31 –летняя петербурженка, 45-летний петербуржец и 26-летний молодой человек. Задержание состоялось 25 марта, в четверг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Группа злоумышленников привлекала клиентов, а затем незаконно обналичивали их деньги. Для этого регистрировались фиктивные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Известно, что группа действовала с марта 2018 года по декабрь 2020 года. За этот период мошенникам удалось провести махинаций на 150 млн рублей, однако обналичить удалось лишь 16,2 млн рублей.

На данный момент мошенники задержаны и решается вопрос об избрании меры пресечения свободы.