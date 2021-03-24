Следователи допросили бабушку и отца убитого из оружия подростка во Фрунзенском районе

Сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга до сих пор работают на месте гибели 17-летнего подростка в квартире на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе, которого убили из огнестрельного оружия. Следователи допросили бабушку и отца убитого мальчика, а также пообщались с соседями и близкими подростка.

Местные жители сообщают, что убийство мальчика была для них очень большой неожиданностью, так как его семья всегда была тихой. Из их квартиры никогда не доносились крики и ругань.

Сотрудники СК предполагают, что мальчик умер из-за огнестрельного ранения из карабина «Сайга». На данный момент точная причина смерти еще уточняется.