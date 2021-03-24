На внешней стороне КАД у въезда в аэропорт произошло ДТП

В Санкт-Петербурге, в среду, 24 марта, на 77-м километре внешней стороны Кольцевой автомобильной дороги (КАД), около служебного входа в аэропорт произошло ДТП. В результате аварии пострадало два человека. Сообщается, что столкновение произошло примерно в 15:20 по московскому времени.

Пресс-служба ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает, что на КАД произошло столкновение двух транспортных средств. Одним из них был автомобиль Renault Logan.

На место ДТП прибыли скорая помощь и пожарные. В итоге, на проезжей части образовалась пробка.