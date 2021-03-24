В акватории Невы шестеро петербуржцев упали на лед

В Петербурге несколько жителей города упали на лед Невы. Инцидент произошел во время катания на аэросанях по акватории Невы. На санях находилось четверо взрослых и двое детей. Об этом сообщает Главное управления МЧС по Петербургу и области.

Петербуржцы катались на частных санях, однако вблизи Троицкого моста сани потеряли управление и шесть человек упали на лед. Спасателям удалось оперативно доставить пассажиров на берег и оказать необходимую помощь.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что в районе Петропавловской крепости отреставрируют памятник зайцу, появившемуся у моста, ведущего к крепости, в 2003 году в честь 300-летия Петербурга.