Во Фрунзенском районе найден подросток, убитый из огнестрельного оружия

В Петербурге найдено тело подростка. Мальчика обнаружили в квартире во Фрунзенском районе. На теле нашли следы от огнестрельного ранения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подростка нашли в квартире на улице Олеко Дундича в среду, 24 марта, в районе 13 часов дня. обстоятельства происшествия пока неизвестны. Правоохранительным органам предстоит выяснить все детали.

"В квартире многоэтажного дома на улице Олеко Дундича найдено тело подростка с огнестрельным ранением", - отмечают в ведомстве.

Известно, что подростку было 17 лет. Предположительно, мальчик разослал предсмертные сообщения своим друзьям.