Полицейские обнаружили в доме на Комендантском проспекте подпольный покерный клуб

В Петербурге оперативники экономической полиции остановили деятельность подпольного казино, которое располагалось в доме по Комендантскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Подпольный покерный клуб находился в одном из нежилых помещений дома №51. Его организовали трое мужчин, возраст которых составляет 23, 25 и 26 лет. Они встречали и рассаживали клиентов, вели учет денежного оборота. Реклама и информация о казино распространялась с помощью публикаций в социальной сети.

В отношении мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.