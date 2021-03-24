Петербуржцу грозит тюремное заключение за ложное сообщение о краже автомобиля

В Северной столице владелец иномарки сообщил о краже автомобиля, хотя машину вывезли из страны еще несколько месяцев назад.

Сообщается, что 32-летний петербуржец обратился к полицейским, заявив, что его его BMW X7 2020 года выпуска, стоимость которого превышала 6 млн, был похищен от дома № 5 по улице 2-й Луч. В ходе проверки правоохранители установили, что еще в августе 2020 года автомобиль вывезли на территорию Средней Азии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет тюремного заключения. В случае, если мужчина сообщил ложную информацию с целью получить выплаты от страховой компании, в отношении него будет заведено второе уголовное дело – о мошенничестве.