Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в похищении девушки на Ординарной

Подозреваемые в похищении девушки были задержаны 23 марта.

Напомним, 12 марта трое неизвестных похитили 24-летнюю девушку на Ординарной улице. Злоумышленники угрожали потерпевшей электрошокером, после чего пересадили ее с водительского сидения ее автомобиля на заднее и увели в частный дом в Рощино, где удерживали до 5 часов вечера. Девушку спасли благодаря ее сожителю, который отследит местонахождении пострадавшей с помощью геолокации.

Подозреваемые задержаны, возраст злоумышленников составляет от 25 до 30 лет. В отношении предполагаемых похитителей возбуждено уголовное дело.