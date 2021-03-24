Ремонт трубопровода на Исполкомской улице завершили досрочно

Авария на трубопроводе на Исполкомской улице произошла 23 марта. Из-за прорыва трубы из-под земли забил фонтан горячей воды, высота которого почти достигала пятого этажа. Вода заливала соседние здания, пешеходную зону и проезжую часть.

Сообщается, что дефект был устранен раньше установленного срока, в 01:10. Изначально планировалось закончить ремонт сегодня утром, к 9 часам. Специалисты заменили 12 метров ненадежного трубопровода. По информации, предоставленной в пресс-службе Теплосети, отопление в здания поступает в штатном режиме.