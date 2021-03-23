Подростки подорвал руку петербуржцу петардой на проспекте Просвещения

В Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения во время перехода по пешеходному переходу через дорогу, на 18-летнего подростка напала толпа из десяти человек и начала избивать. После длительного избиения человека большой группой, когда жертва перестала сопротивляться, ему в руку засунули петарду, которая взорвалась внутри рукава.

Потерпевший был госпитализирован с ожогами третьей степени, а также гематомой лица. Нападавшим удалось скрыться.

Чуть позже, сотрудниками полиции удалось найти одного из нападавших. Поиски остальных петербуржцев ведутся. На данный момент СК выясняет мотивы нападения на 18-летнего подростка.