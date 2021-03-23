ФСБ задержала с поличным начальника "Лесного порта" за взятку

В Петербурге был задержан начальник таможенного поста Балтийского района. Причиной задержания стало получение взятки на сумму, превышающую 880 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Данная информация была предоставлена в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ).

Сообщается, что начальник таможенного поста Лестной порт, располагающегося на Вольном острове, был задержан с поличным. Имя задержанного не сообщается. Согласно версии следствия, задержанному предложили взятку за беспрепятственный допуск товаров через границу без проведения таможенного контроля.