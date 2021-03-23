Восемь детских туристических групп отзывают обратно в Петербург после схода лавины в Хибинах

Походы петербургского детского туристического клуба «Скиф», члены которого попали под сход лавины в Хибинах, прекратятся досрочно. Восемь детских групп отозвали обратно в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.

В настоящее время дети, находящиеся в походах в Мурманской области в Хибинах, вместе со своими инструкторами отправляются обратно в Петербург, ребята следуют в опорные точки для отправки в город. В пресс-службе отмечают, что все туристические группы «Скифа» остаются на связи. Детям и взрослым окажут необходимую помощь. Напомним, поход детей в Мурманскую область был организован клубом Дома детского творчества.