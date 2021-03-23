В Петербурге трое мужчин продавали путевки в несуществующие санатории

Полицейскими при участии Росгвардии были задержаны трое мужчин, подозреваемых в хищении денег. Задержанные продавали путевки в санатории, которых не существует. Данная информация была предоставлена официальной представительницей МВД России Ириной Волк.

Волк сообщила, что злоумышленниками было создано около десяти сайтов и страниц в соцсетях, на которых публиковались предложения забронировать пребывание в российских санаториях и пансионатах. Граждан привлекали с помощью больших скидок и возможности дистанционной оплаты. Однако санатории, путевки в которые продавались, не существовали или уже перестали осуществлять свою деятельность. Стоимость путевок варьировалась от 20 до 70 тысяч рублей. Средства, переводимые гражданами, злоумышленники похищали.