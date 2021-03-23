Полиция задержала организатора белорусского землячества из-за акции протеста в Петербурге

Представитель белорусского землячества в Петербурге Владимир Драгун был задержан полицией за участие в акции протеста 24 января.

О задержании Драгуна сообщил его знакомый, Олег Максаков, который отметил, что, по словам задержанного, он был остановлен сотрудниками полиции в районе станции метро «Лесная» по пути на работу. В настоящее время Драгун находится в 30-м отделе полиции на Васильевском острове.

Максаков задержанного также отметил, что Драгун не принимал участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального.