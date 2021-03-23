Власти Петербурга окажут помощь семье девочки, которая погибла в Хибинах

Администрации Приморского района Петербурга обещала оказать помощь семье 12-летней девочки, погибшей при сходе лавины в Хибинах. Данная информация была предоставлена пресс-службой районной Администрации.

Глава Приморского района Николай Цед выразил свои соболезнования семье погибшей. По его словам, Администрация и следственные органы уже осуществляют проверку этого подхода, а также запланированных на ближайшее время экспедиций туристического клуба.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Напомним, трагический случай произошел 22 марта около озера Имандра в Мурманской области. На туристическую группу, большую часть которой составляли дети, обрушилась лавина. В результате схода лавины 12-летняя девочка получила наиболее серьезные травмы, которые привели к летальному исходу.