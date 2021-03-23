На Исколкомовской улице образовался фонтан горячей воды из-за прорыва трубы

Авария на трубопроводе в Центральном районе Петербурга привела к образованию фонтана воды, который почти достигает пятого этажа.

О произошедшем рассказали представители компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Авария произошла по адресу Исполкомовская улица, 17. В настоящее время трубопровод отключен, дефект удалось локализовать. Согласно предварительным данным, в зону аварии попала одна машина. О пострадавших не сообщается.

В связи с возникновением дефекта трубопровода, который должен быть устранен к утру среды, отопление в трех соседних зданиях было отключено. Горячее водоснабжение в домах сохранится.