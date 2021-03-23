В Петергофе 12-летнюю девочку всю ночь держали в мотеле-сауне

В Петродворцовом районе Петербурга 47-летний житель Петергофа обратился в отделение полиции с заявлением об изнасиловании. Неработающий гражданин утверждает, что насилию подверглась его 12-летняя дочь две недели назад. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина утверждает, что 11 марта в мотеле-сауне, расположенной на улице Братьев Горкушенко, сотрудник заведения совершил насильственные действия в отношении его 12-летней дочери. При этом, подозреваемый, вероятно, держал девочку с часу ночи до шести часов утра.

Полиция задержала 31-летнего работника мотеля-сауны. Им оказался гражданин из Средней Азии. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».