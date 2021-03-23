В Петербурге ребенок серьезно пострадал при падении с дерева

В Петербурге 7-летний мальчик упал с дерева и получил серьезные травмы. Инцидент произошел вблизи Большого Петровского моста во вторник, 23 марта. Об этом сообщают экстренные службы города.

Известно, что родители мальчика не досмотрели за ребенком. 7-летний мальчик залез на дерево по веревке, однако сорвался вниз. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У ребенка диагностирована открытая черепно-мозговая травма, а также перелом височной кости слева, сотрясение мозга, ушиб легкого и разрыв барабанной перепонки слева.

На данный момент иные обстоятельства происшествия устанавливаются.