Двух детей пришлось госпитализировать после кишечной инфекции, обнаруженной в детском саду

Обнаруженная ранее кишечная инфекция в детском саду на проспекте Луначарского отправила двух малышей в больницу на госпитализацию. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Днем в понедельник экспертная группа ведомства уже выехала на место обнаружения вспышки заболеваемости. Тогда у четырех детей обнаружили симптому кишечной инфекции. Однако в детском саду №60 говорят, что это просто ротавирус.

Роспотребнадзор изъял пробы еды и обследовал персонал учреждения. Управление держит ситуацию под контролем. В ближайшее время будет установлена причина вспышки.