Петербуржцев, убивший мать и выбросивший ее тело в Ижору, осужден на семь лет

В Петербурге вынесли приговор убившему свою мать петербуржцу. Решение огласил Красносельский районный суд, отправив убийцу в колонию строго режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, житель дачного поселка Константиновка в Горелово во время конфликта с матерью принял решение убить ее. Мужчина избил маму, а затем ударил ногами по животу. После этого сын не успокоился и ударил женщину в живот тупым предметом и принялся душить.

Мертвое тело убийца спрятал в садовой бочке на участке, а затем через несколько дней достал его и вывез к реке Ижора, где сбросил тело матери в воду.

Согласно решению суда, мужчина проведет остатки 7-летнего срока в колонии строго режима.