В детском саду на Луначарского нашли кишечную инфекцию

В Петербурге зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Четыре случая заболевания зарегистрировали в детском саду №60, расположенном на проспекте Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба Калининского района.

У всех детей нашли гастроэнтерит. Специалисты Роспотребнадзора выехали в учреждение дошкольного образования. До экспертизы в заведении сообщают об отсутствии проблем с организацией питания и называют заболевание обычным ротавирусом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о выпавшем в Курортном районе из окна пьяном мужчине, который решил проветрить квартиру и заодно покормить голубей.