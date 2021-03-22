Стрелявшие в Новый год из автомата Калашникова «отделались» условным сроком

Городской суд Петербурга вынес решение по поводу стрельбы из автомата в новогодние праздники. Двое мужчин получили условный срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, петербуржцы Вячеслав Гамарц и Егор Едыкин отметили Новый год стрельбой из автомата Калашникова. 2 января 2020 года в районе 21 часов они устроили стрельбу во дворе у дома №5/1, расположенного на улице Хармса.

По факту нарушения общественного порядка Вячеслав приговорен к двум годам лишения свободы условно, а Егор получил условный срок на 1,5 года.