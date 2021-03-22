В Курортном районе кормление голубей обернулось падением из окна

В Курортном районе Петербурга мужчина выпал из окна, пытаясь покормить голубей. Инцидент произошел в Сестрорецке в воскресенье, 21 марта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Мужчина был обнаружен на улице Воскова под окнами одного из жилых домов. Известно, что пострадавшему 39 лет и что он был в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйка квартиры сообщила, что в компании мужа и его друга они выпивали, а затем приятель решил проветрить помещение и заодно покормить голубей.

Квартира расположена на третьем этаже. Мужчину увезли в больницу, чтобы оценить характер травм.