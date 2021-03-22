В Красном Селе снова дети потушили Вечный огонь

В Красносельском районе Петербурга подростки потушили Вечный огонь. Двое мальчиков забросали пламя снежками и скрылись с места. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Верхнем парке Красного Села в воскресенье, 21 марта. В районе 16:39 два мальчика бросили снежки в горелку Вечного огня, а затем убежали в сторону улицы Равенства. Полиция отследила действия подростков по камере видеонаблюдения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К тому же, подобный инцидент происходил ранее. В декабре 2020 года этот же Вечный огонь потушили снежками две девочки.