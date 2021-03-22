Решением суда гендиректор «Петростроя» останется на свободе

В Петербурге суд отказал следствию в запрете определенных действий Дмитрию Ипатову, генеральному директору компании «Петрострой». Соответствующее решение принял Московский районный суд. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Гендиректор был задержан в аэропорту Пулково при попытке улететь в Занзибар. Причиной задержания стали подозрения в присвоении средств дольщиков ЖК «Лампо». Общий объем привлеченных средств оценивается в 5 млн рублей.

Следствие считает попытку улететь в Занзибар попыткой скрыться от суда. Однако суд не нашел объективных доказательств этого факта, а также участие в долевом строительстве не является нарушением.