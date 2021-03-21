На Гатчинском шоссе светофор убил собаку на глазах у ребенка

В Красном Селе произошло необычное происшествие. Столб, на котором размещен светофор, ударил током собаку. В результате чего собака умерла на глазах у ребенка, с которым они гуляли. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Инцидент произошел на Гатчинском шоссе. Девочка гуляла с псом, затем переходила по пешеходному переходу, а собака убежала немного вперед. Пес обвил поводок вокруг столба, и девочка принялась его разматывать, однако дальше что-то пошло не так. Собака начала биться в конвульсиях и скончалась прямо на глазах у ребенка.

В результате собака погибла от касания опоры столба. Вероятно, там нарушилась изоляция.

«Ребенок получил моральную травму на всю жизнь. К счастью, не пострадал. Приехавшие полицейские огородили место происшествия сигнальной лентой. По предварительным данным, в светофоре оказалась нарушена изоляция, в результате чего светофорный узел стал смертельно опасен», — написали в сообществе.