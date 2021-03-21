На стрелявшую в пенсионерку женщину завели уголовное дело

В Петербурге против женщины, стрелявшей в пенсионерку у станции метро «Улица Дыбенко», возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Об этом сообщает Главное управление МВД по городу и области.

Напомним, инцидент произошел 26 февраля на автобусной остановке. 30-летняя женщина в ходе конфликта ударила 650летнюю пенсионерку по голове пневматическим пистолетом, а затем сделала несколько выстрелов.

В результате ссоры у пожилой женщины диагностировали травмы средней тяжести, а в отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве.