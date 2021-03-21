Трое петербуржцев и ребенок пострадали от взрыва самогонного аппарата

В Петербурге взорвался самогонный аппарат в квартире одного из жилых домов. Прибывшие на место спасатели сообщают о четырех пострадавших, а также об испорченной квартире. В результате взрыва ребенок четырех лет отправлен в больницу.



«Произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения на улице Пролетарской. Ребенок 2017 года рождения направлен в больницу, трое взрослых осматриваются на месте», — отмечают в региональном ведомстве МЧС.

Кроме того, в квартире обгорели стены и выбиты стекла. На данный момент правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.



