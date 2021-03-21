Воскресное утро началось с пожара в доме Ламберта

В Петербурге загорелся Доходный дом Ламберта. Пожар произошел утром 21 марта, в воскресенье. В ГУ МЧС по региону сообщение о возгорании поступило в 09:09, потушить огонь удалось в 10:20. Об этом сообщает МЧС России по Петербургу и области.

Известно, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь охватил кровлю здания. На пожар выехало 3 спецмашины и 12 спасателей МЧС.

Здание Доходного дома располагается по адресу улица Чернышевская дом №17. Дом был построен в 19 век в стиле неоренессанс. На данный момент предстоит выяснить причины возгорания.