Снегоуборочная машина перевернула такси с двумя пассажирками

В Петербурге столкнулись автомобиль такси и снегоуборочная машина. В результате аварии автомобиль Renault перевернулся на крышу. В салоне такси помимо водителя находились две пассажирки.

Авария произошла на Новолитовской улице. Водитель такси самостоятельно выбрался из салона, а пассажирок пришлось доставать спасателям. В салоне такси ехали женщины 31 и 40 лет. Последняя была госпитализирована в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а также с переломом основания черепа. К приезду врачей женщина впала в кому. У второй пассажирки закрытая ЧМТ.

На данный момент предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о 519 единицах техники, вышедших на уборку снега утром 21 марта.