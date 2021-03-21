В Петербурге выявили восемь квартир, где массово проживают мигранты

В Выборгском районе Петербурга провели рейд по выявления незаконных массовых проживаний среди мигрантов. В результате было выявлено 8 квартир с массовым заселением. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рейд состоялся 18 марта, в четверг. Было обследовано 1,7 тысяч квартир в 43 жилых домах. В результате нарушения были выявлены на Новолитовской улице, Лесной и Большом Сампсониевском проспектах. По этим адресам в восьми квартирах задержано более 40 иностранных граждан.

В отношении задержанных по факту нарушения миграционного законодательства составлено 25 административных протоколов.