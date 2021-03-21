На Васильевском острове петербуржец врезался в дерево

В Василеостровском районе Петербурга автомобиль врезался в дерево. Авария произошла 20 марта, в субботу, в районе 22:30. Об инциденте сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Дорожный инспектор» появилась информация о ДТП на улице Кораблестроителей у дома №28. Известно, что водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об аварии на Кольцевой автодороги, где 20 марта водитель «ГАЗели» врезался в фуру. Инцидент произошел на проспекте Косыгина.

