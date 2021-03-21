Вандалы, испортившие накануне особняк Нобеля, оставили внутри голову Ленина

Помимо испорченного интерьера вандалы, посетившие накануне особняк Альфреда Нобеля, оставили внутри помещения голову Владимира Ленина. Фотографии с места происшествия опубликовал в своей Инстаграм один из местных сталкеров.

Любители заброшенных зданий не первый раз заглядывают в историческое здание на Пироговской набережной, где жил Альфред Нобель. На этот раз они сломали пианино, испортили мебель, а также написали на стенах граффити с ругательствами.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о вандалах, испортивших внутренне убранство в особняке Нобеля на Пироговской набережной.