В Петербурге стали на 28% чаще угонять автомобили

Северная столица возглавляет рейтинг по приросту преступности. За первые два месяца 2021 года было зарегистрировано на 28,6% больше инцидентов, чем за этот же период 2020 года. Об этом сообщает МВД России.

Второе место занимает Тульская область с приростом в 20,6%, а тройку замыкает Адыгея с 17,6% прироста преступности.

За январь и февраль 2021 года в России зафиксировано 309,4 тысячи преступлений. При этом показатели свидетельствуют о снижении роста преступности на 5,5%. В 67 регионах страны рост преступности снизился.