В Петербурге задержан азербайджанец, ударивший сотрудницу полиции

В Северной столице сотрудникам полиции удалось задержать мигранта, ударившего сотрудницу полиции. Инцидент произошел в 24-м отделении полиции. Об том сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ранее 53-летний выходец из Азербайджана, нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации. После проверки документов гражданин был доставлен в отдел полиции. Однако в полицейском участке мужчина оказала сопротивление и травмировал сотрудницу правоохранительных органов.

На данный момент в отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").