В Ленобласти лыжник обнаружил труп мужчины

В Ленинградской области в лесу нашли труп пенсионера. Инцидент произошел во Всеволожском районе. Лыжник прогуливался в лесу и увидел мужчину, лежавшего на спине, без признаков жизни.

Сообщение о найденном теле поступило в дежурную часть 19 марта. Известно, что действие происходило в 12:30 в 600 метрах от дороги на Пасторское озеро.

Удалось установить, что погибший пенсионер – это 72-летний жить Купчино. Мужчина последний месяц жил в частном пансионате «Альпийская деревня». Однако в заведении уточнили, что пенсионер самостоятельно покинул территорию за сутки до инцидента.