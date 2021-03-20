Вандалы испортили мебель и разбили камины в особняке Нобеля

Здание особняка Альфреда Нобеля, расположенное на Пироговой набережной, пострадало от вандализма. Петербургские вандалы проникли в особняк и испортили внутреннее убранство.

Старинная мебель была разломана, как и музыкальные инструменты. Кроме того, злоумышленники разбили и исписали камины. На данный момент здание особняка Нобеля принадлежит СПбГУ.

До передачи особняка университету здание находилось в собственности города и оперативном управлении федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В целом за последнее время особняк заметно изменился. Рояль и пианино сильно пострадали, а старинный сейф был вскрыт.