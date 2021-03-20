На КАД произошло ДТП с участием фуры и «Газели»

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) произошло столкновение двух транспортных средств — фуры и грузового автомобиля «Газель». В результате аварии кабина водителя «Газели» была сильно уничтожена.

ДТП произошло в субботу, 20 марта, около съезда на проспект Косыгина. Об этом сообщили в публикации официального сообщества «Мегаполис + /Санкт Петербург/ Питер / СПБ».

На данный момент обстоятельства случившегося выясняются сотрудниками правоохранительных органов. Информации о пострадавших в аварии пока не сообщается.

Ранее Санкт-Петерубург.ру сообщал, что на перекрестке Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы произошло столкновение автомобиля Toyota с полицейской машиной. В результате аварии пострадали два сотрудника полиции и одна женщина.