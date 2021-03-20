В Петербурге интернет-знакомство закончилось изнасилованием украинки

Жительница Украины познакомилась в интернете через социальную сеть Instagram с врачом-травматологом из Санкт-Петербурга. Во время переписки, врач пригласил девушку домой в гости, она согласилась.

Украинка приехала в квартиру на Проспекте просвещения, где провела всю ночь. По словам 23-летней девушки, помимо интернет-знакомого с ним был еще и его друг, с которым они ее изнасиловали. После женщина обратилась с заявлением в полицию города Москвы.

Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать обоих подозреваемых. Одним из задержанных оказался 21-летний житель Сенегала. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 131 УК РФ «Изнасилование».