Квартиру жителя Зеленогорска окутал трупный запах, и с потолка капала кровь

В Санкт-Петербурге в Курортном районе в городе Зеленогорск в отдел полиции поступило сообщение от одного из жителей. Мужчина сообщил, что с потолка в его квартире капает нечто похожее на кровь. Также он отметил, что в помещении очень пахнет трупом.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов они доложили, что, действительно, в квартире нашли труп мужчины, который лежал в крови, а рядом с ним находился его паспорт. Сосед сообщил, что около трех недель назад он слышал шум и какие-то движения в этой квартире. В связи с этим, пролежав долгое время труп начал издавать неприятные запахи.

На данный момент причина смерти соседа сверху выясняется.