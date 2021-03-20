На стройке на проспекте Королева произошел пожар

Днем ранее, в пятницу вечером, 19 марта, в Санкт-Петербурге на стройке, находящейся по проспекту Королева.

На место возникновения пожара прибыло около 5 единиц пожарной техники, а также 23 специалиста. Пожарные опасались, что огонь может распространиться с большой скоростью. Из-за этого спасатели присвоили пожару ранг 1БИС. Пламя окутало около 210 квадратных метров. С течением времени, специалисты смогли локализовать пожар.

От огня пострадало 14 бытовок. Некоторые петербуржцы даже смогли запечатлеть происходящее на видео. Кроме того, очевидцы слышали сильный взрыв. Однако информации о пострадавших пока нет.