В Санкт-Петербурге в ДТП с полицейской машиной пострадали три человека

В Санкт-Петерубрге на перекрестке Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы произошло столкновение автомобиля Toyota с полицейской машиной. В итоге аварии пострадали двое полицейских и ещё одна женщина, проинформировали в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы столкнулись два транспортных средства Hyundai Solaris (автомобиль полиции) и Toyota. В результате ДТП пострадали два сотрудника полиции и 42-летняя пассажирка автомобиля Toyota, все пострадавшие госпитализированы в средней степени тяжести", - сообщали один из представителей ведомства.

Также он добавил, что транспортное происшествие случилось около 20:05 по московскому времени. По предварительной информации, машина полиции ехала через перекрёсток с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а водитель Toyota двигался с превышением скоростного ограничения, водитель автомобиля не успел вовремя затормозить машину.

По факту аварии проводят проверку, выясняют все обстоятельства ДТП.