На перекрёстке Богатырского и Сизова перевернулась машина после столкновения

В Санкт-Петербурге вчера, 19 марта, в пятницу вечером в Приморском районе города автомобиль перевернулся после произошедшего столкновения с машиной марки Volkswagen.

Об этом сообщили очевидцы дорожно-транспортного происшествия в социальных сетях.

Как поделились очевидцы, дорожное происшествие случилось на пересечении Богатырского проспекта и проспекта Сизова. На месте аварии провели работу сотрудники ДПС и службы спасения.

Подробности случившейся аварии и возможная информация о пострадавших в настоящее время уточняются.