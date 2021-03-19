Суд приостановил разрешение на строительство девятиэтажки на месте исторического здания на Бакунина

По решению Куйбышевского районного суда Петербурга снос исторического здания на Бакунина, 33 будет приостановлен. Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой судов Петербурга.

Иск был подан гражданами, которым не безразлична судьба здания. Они отмечают, что причиной получения разрешения на снос здания от Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга стала путаница в датах.

Согласно документах ответчика, здание было построено в 1950–1951 году. Истцы отмечают, что здание возвели до 1917 года. В связи с допущенной ошибкой, граждане обратились в суд который постановил приостановить действие разрешения на снос здания, на месте которого должна была быть построена многоэтажка.