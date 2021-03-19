На стройке в Приморском районе произошел пожар

На стройплощадке жилого комплекса в Приморском районе города произошло возгорание. Очевидцы отмечают, что услышали несколько «хлопков».

О произошедшем рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Сообщается, что горят шесть бытовок.

По информации, которая была предоставлена ГУ МЧС России по Петербургу, о пожаре сообщили в 19:19. По предварительным данным возгорание произошло по адресу – проспект Королева, 63/1. Общая площадь бытовок – 90 кв. метров. Пожару присвоили ранг 1БИС в связи с угрозой распространения.

О пострадавших не сообщается.