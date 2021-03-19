Объединенной пресс-службе судов Петербурга предъявили обвинения в вымогательстве

По информации, которая была опубликована Объединенной пресс-службой судов Петербурга в Telegram, двое граждан заявили о вымогательствах со стороны пресс-службы. Согласно их заявлению, пресс-службы вымогала у них 250 000 рублей в обмен на неразглашение информации.

В сообщении сказано, что обвинения были предъявлены Жанной Никитенко и Вячеславом Шестерниным, которые утверждают, что пресс-служба в полном составе занималась вымогательством денег на протяжении длительного периода. По словам граждан, у них вымогали денежные средства суммой от 250 000 за нераспространение информации в Telegram.

Объяснения были даны руководителем пресс-службы в отделе МВД. Она сообщила, что не знает обвинителей.