Боеприпас времен ВОВ обнаружили на территории аэропорта Пулково

Артиллерийский снаряд времен ВОВ был найден на территории аэропорта Пулково в Петербурге. Данная информация была предоставлена пресс-службой МЧС по Петербургу.

152-миллиметровый снаряд был обнаружен рабочими 19 марта в 11:10. Об опасной находке сообщили спасателям, которые оперативно прибыли на место происшествия. Кроме того, на территорию аэропорта прибыли саперы Западного военного округа.

Благодаря действиям специалистов, которые соответствовали инструкциям, боеприпас был уничтожен на специальном полигоне.

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